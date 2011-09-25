Необходимо напарсить качественную базу статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Приветствую.

Необходимо напарсить качественную базу статей/новостей/обзоров по коммерческим тематикам. Без дублей. Откуда вы будете парсить контент - не имеет значения. Каждая статья должна находиться в отдельном .txt файле. На первой строчке в .txt файле должен быть заголовок статьи, на всех последующих, непосредственно, текст статьи. Тегов, ссылок, картинок, повторяющегося текста и прочего мусора быть не должно. Длина статей должна быть более 600 символов.

Главным образом, интересуют следующие тематики:

- Авто

- Компьютеры

- Путешествия

- Бизнес

- Банки

- Финансы

- Медицина

- Страхование

- Строительство

- Недвижимость

Кол-во статей по каждой тематике должно быть более 30 тысяч. Лучше - больше. Необходимое общее кол-во статей - 200 тысяч.

P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.

P.S.S. Пример статьи в приложении.

14 лет назад
RichDad
Гость 
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

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