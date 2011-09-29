Создание темы для Drupal 7.x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок181 просмотр

Есть PSD, есть HTML макет нужно превратить это в тему для друпала!

DrupalHTML
14 лет назад
fimak
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexandr_tr
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexandr_tr
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад