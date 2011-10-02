2 пхп-сниппета

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Завершен3 заявки195 просмотров

На сайт u4379.citrine.vps-private.net нужно 2 пхп сниппета:

1. Курсы валют. Сейчас на сайте справа сверху есть курсы валют с rbc. Нужно точно такие же но с другого сайта, т.к. периодически шлются ошибки.

2. Форма вызова другого сайта как здесь: http://www.filtry-wix.ru/ . Слева вверху видим окно поиска по каталожному номеру. Вбиваем в него например 123, жмем найти и открывается js-окошко с другим сайтом и строчкой catalogue/ResultsInterchange.asp?PartNo=123 . Вот надо такую же штучку на u4379.citrine.vps-private.net

Это все без css оформления, только сами формы.

CSSJavaScriptPHP
14 лет назад
umls
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно. 10 баллов
Отличный заказчик. Грамотно и чётко поставил задачу, оплатил вовремя. В общении адекватен. Рекомендую к сотрудничеству!

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SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад