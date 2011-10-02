На сайт u4379.citrine.vps-private.net нужно 2 пхп сниппета:

1. Курсы валют. Сейчас на сайте справа сверху есть курсы валют с rbc. Нужно точно такие же но с другого сайта, т.к. периодически шлются ошибки.

2. Форма вызова другого сайта как здесь: http://www.filtry-wix.ru/ . Слева вверху видим окно поиска по каталожному номеру. Вбиваем в него например 123, жмем найти и открывается js-окошко с другим сайтом и строчкой catalogue/ResultsInterchange.asp?PartNo=123 . Вот надо такую же штучку на u4379.citrine.vps-private.net

Это все без css оформления, только сами формы.