Предполагаю использование loginza или любого другого провайдера openid необходимо прикрутить к сайту sprosi.li Жду ценников и сроков работы поддержка уже была подключена (вроде) предыдущим фрилансером, но не доконца
2 пхп-сниппета
На сайт u4379.citrine.vps-private.net нужно 2 пхп сниппета:
1. Курсы валют. Сейчас на сайте справа сверху есть курсы валют с rbc. Нужно точно такие же но с другого сайта, т.к. периодически шлются ошибки.
2. Форма вызова другого сайта как здесь: http://www.filtry-wix.ru/ . Слева вверху видим окно поиска по каталожному номеру. Вбиваем в него например 123, жмем найти и открывается js-окошко с другим сайтом и строчкой catalogue/ResultsInterchange.asp?PartNo=123 . Вот надо такую же штучку на u4379.citrine.vps-private.net
Это все без css оформления, только сами формы.
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