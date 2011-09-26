Требуется написание модуля доставки для magento На frontend при оформлении заказа модуль имеет два выпадающих списка и чекбокс и строку с подсчетом стоимости доставки. Первый выпадающий список содержит список городов. Город пользователя должен ...
Исправить глюк IE Jquery
Добрый день ! Есть сайт (приложение)
В ИЕ не переключаются страницы в галерее. Нужно исправить.
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