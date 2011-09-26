Исправить глюк IE Jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Добрый день ! Есть сайт (приложение)

В ИЕ не переключаются страницы в галерее. Нужно исправить.

jQuery
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание модуля доставки Magento

    $100

    Требуется написание модуля доставки для magento На frontend при оформлении заказа модуль имеет два выпадающих списка и чекбокс и строку с подсчетом стоимости доставки. Первый выпадающий список содержит список городов. Город пользователя должен ...

    Magento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Маркеры в шаблоне joomla

    В коммерческом шаблоне joomla который используется на сайте http://demo.joomlaxtc.com/designwerks/ не отображаются маркеры в статьях, хотя они отображаются в админке в визуальном редакторе. нужно подправить css чтоб в шаблоне на сайте появились маркеры, и если ...

    CSSJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • DLE добавление рейтинга голосования

    $50

    Добрый день, необходимо к Доске объявлений DLE Board прикрутить вот этот модуль проставления рейтинга. дэмо доски объявлений http://board.rezer.net/board/ _http://www.softdle.com/modules/650-modul-reyting-novostey-dlya-dle.html#comment PS оставляете свои предложения ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать 3-х уровневую партнерскую матрицу 2х2

    $250

    Нужно создать 3 уровневую партнерскую(реферальную) программус матрицей 2х2. механика: работа матрицы такова юзер в позиций 1 приглашает 2 и 3 реферала, юзер в позиций 2 приглашает 4 и 5 реферала, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Цвета товаров

    $15

    Добрый день. Надо реализовать загрузку фотографий с цветами модели. Для интернет-магазина одежды. То есть есть одна и таже обувь например, черная и красная, требуется возможность загрузки фото, а так же вывод в соответствующую ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 пхп-сниппета

    На сайт u4379.citrine.vps-private.net нужно 2 пхп сниппета: 1. Курсы валют. Сейчас на сайте справа сверху есть курсы валют с rbc. Нужно точно такие же но с другого сайта, т.к. периодически шлются ошибки. 2. ...

    CSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад