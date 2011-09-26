Нужно доработать сайт на флеше - совсем немного. Исходник есть. Сайт сделан на fla. Линк на сайт: dancestylewedding_ru - вместо подчеркивания - точка. На странице О нас - ссылки из средней колонки с анцевальных категорий должны вести на текст в правой. Нажимаешь на одну ссылку - в правой появляется один текст, на другую - другой. Вот и все:)