Добрый день ! Есть сайт (приложение) В ИЕ не переключаются страницы в галерее. Нужно исправить.
Доработать сайт на флеше
Нужно доработать сайт на флеше - совсем немного. Исходник есть. Сайт сделан на fla. Линк на сайт: dancestylewedding_ru - вместо подчеркивания - точка. На странице О нас - ссылки из средней колонки с анцевальных категорий должны вести на текст в правой. Нажимаешь на одну ссылку - в правой появляется один текст, на другую - другой. Вот и все:)
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