Доработать сайт на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Нужно доработать сайт на флеше - совсем немного. Исходник есть. Сайт сделан на fla. Линк на сайт: dancestylewedding_ru - вместо подчеркивания - точка. На странице О нас - ссылки из средней колонки с анцевальных категорий должны вести на текст в правой. Нажимаешь на одну ссылку - в правой появляется один текст, на другую - другой. Вот и все:)

14 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров