Добавить интерактива на страницу сайта

Есть страница, скриншот во вложении. На страницу нужно добавить одну-две интересные "интерактивные фишки". "Интерактив": что-то интересное, что оживит страницу, сделает ее более динамичной; это может быть как движение, которое запускается само при загрузке страницы, так и дейтствие, которое ждет клика пользователя.

Если у вас есть идеи/готовые решения: дать описание логики, желательно показать пример (можно в приват), указать стоимость.

Требования:

- программная часть: только javascript или html-5 (должно показаться на Ipad), без флэша.

Сроки:

- Выбор исполнителей: до 21:00 26.09.2011

- Готовое решение под сайт должно быть предоставлено до 2:00 (ночи) 27.09.2011

Возможен выбор нескольких исполнителей с разными решениями.