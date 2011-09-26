Здравствуйте! Есть код одноуровневого меню на CSS с использованием :hover. Взять из интернета. На основании код нужно сделать многоуровневое меню (три уровня). Код ...
Добавить интерактива на страницу сайта
Есть страница, скриншот во вложении. На страницу нужно добавить одну-две интересные "интерактивные фишки". "Интерактив": что-то интересное, что оживит страницу, сделает ее более динамичной; это может быть как движение, которое запускается само при загрузке страницы, так и дейтствие, которое ждет клика пользователя.
Если у вас есть идеи/готовые решения: дать описание логики, желательно показать пример (можно в приват), указать стоимость.
Требования:
- программная часть: только javascript или html-5 (должно показаться на Ipad), без флэша.
Сроки:
- Выбор исполнителей: до 21:00 26.09.2011
- Готовое решение под сайт должно быть предоставлено до 2:00 (ночи) 27.09.2011
Возможен выбор нескольких исполнителей с разными решениями.
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