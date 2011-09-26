Нужна помощь в разработке SOAP-клиента

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Столкнулся с довольно упрямым, как по мне, SOAP-сервером. Сроки поджимают, а техподдержка сервера упорно "не видит" в логах даже запросов от моего php-SOAP-клиента, только если обращаюсь с Windows через SoapUI. Это не первый мой проект с использованием SOAP, ...но в этот раз нужна помощь.

Задача:

Написать на php SOAP-клиент, для вызова функции GetDealerDetail и получения данных от нее.

Сам сервер - здесь https://www.firestormwebservices.com/FirestormWebServices/FirestormDealerWS.asmx

На SOAP-сервере включена привязка по IP

Дополнительная информация - по запросу.

PHP
14 лет назад
tornader
Виктор 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

roadroll
52 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день

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roadroll
52 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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