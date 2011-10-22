Требуется аналогичный калькулятор http://www.kvartirasuper.ru/Calc.aspx. Написать на php или html (можно в сочетании). Скрипт должен быть простым и легким. Просьба цену не заламывать! Калькулятор ремонта: - выбор: Ремонт помещения/Отделка ...
Скрипты для парсинга каталогов фирм
Необходимы скрипты для парсинга каталогов фирм с фильтрами по географии и рубрике.
Каталоги предприятий:
http://2gis.ru/ - рубрика «Автоматические ворота/двери» Автоматический шлагбаум
На основе выдернутых данных необходимо сформировать таблицу в EXCEL для бумажной почтовой рассылки по предприятиям, которые устанавливают в РФ автоматические шлагбаумы (CAME, NICE, DoorHan, FAAC, BFT, LIFE, GENIUS и т.д.).
Формат предоставления результата: таблица в файле EXCEL (или то, что можно импортировать в EXCEL).
Шаблон для таблицы и пример заполнения: База потенциальных клиентов.xls
Проверка результата: выборочная, при помощи поля «Сайт».
Шесть столбцов из таблицы используются для печати на конверты (все обязательны):
1. Область, город
2. Индекс
3. Адрес
4. Название компании
5. Кому
6. Телефон
«Индекс» - если не указан на сайте, то находится по адресу дома в http://maps.yandex.ru по компаниям, которые находятся также по этому адресу.
«Название компании» - название юр.лица, либо торговое имя, которое используется на сайте и под которым, видимо, компания известна на рынке.
Поле «Кому» – указывается ФИО директора в именительном или родительном падеже (если использовать CTRL+C, то получится именительный падеж. Для ускорения процесса подготовки таблицы – пойдет и такой вариант). Если ФИО директора не указано на сайте, то в поле необходимо вписать «Директору».
При этом «Телефон» не является обязательным реквизитом на конвертах Почты России, но может пригодиться конкретному почтальону или отделению связи для уточнения адреса получателя. Также потом по этому телефону будет поставлена задача для своих менеджеров или операторов Call-центра – звонить. Поэтому телефон также нужно заносить в таблицу и после рассылки писем будет обзвон по этой же базе данных.
Также в таблице есть ещё два поля:
1. Сайт (обязательно) – можно посмотреть сайт получателя и проверить, что данные не липовые.
2. Email (если указан на сайте)
География: вся РФ, кроме Екатеринбурга и Челябинска.
С чего начать:
1. Пермь,
2. Курган,
3. Тюмень,
4. Уфа,
5. Казань,
6. Новосибирск,
7. Нижний-Новгород,
8. Самара,
9. Омск.
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