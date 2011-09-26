Требуется аналогичный калькулятор http://www.kvartirasuper.ru/Calc.aspx. Написать на php или html (можно в сочетании). Скрипт должен быть простым и легким. Просьба цену не заламывать! Калькулятор ремонта: - выбор: Ремонт помещения/Отделка ...
Доделать или переделать сайт
Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ:
1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка)
2. Подправить верстку
3. Мелкие нюансы
4. Оптимизировать под поисковые системы
Выбранный исполнитель
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