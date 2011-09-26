Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ: 1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка) 2. Подправить верстку 3. Мелкие нюансы 4. Оптимизировать под поисковые системы
Разработка сайта
Нужно разработать сайт по продаже дисков начиная от дизайна и заканчивая функционалом
ТЗ берём здесь:
http://narod.ru/disk/26422631001/%D0%A2%D0%97%20importcd.doc.html
Бюджет: 18000 рублей
Оплата по факту, либо по этапам - 2-3 этапа на выбор исполнителя
Пишем в ICQ 636160380
Платформа для разработки - произвольная на выбор разработчика
Исполнители нужны ответственные, дальнейшей работой обеспечу
P.S.: Если Вас не устраивает данный бюджет, просьба не беспокоить - договориться не получится, это предел
Заявки фрилансеров
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