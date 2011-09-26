Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок261 просмотр

Нужно разработать сайт по продаже дисков начиная от дизайна и заканчивая функционалом

ТЗ берём здесь:

http://narod.ru/disk/26422631001/%D0%A2%D0%97%20importcd.doc.html

Бюджет: 18000 рублей

Оплата по факту, либо по этапам - 2-3 этапа на выбор исполнителя

Пишем в ICQ 636160380

Платформа для разработки - произвольная на выбор разработчика

Исполнители нужны ответственные, дальнейшей работой обеспечу

P.S.: Если Вас не устраивает данный бюджет, просьба не беспокоить - договориться не получится, это предел

14 лет назад
JimWay
Егоров 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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