Написать админ зону (Backoffice) для сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки206 просмотров

Добрый день!

Написать админ зону (Backoffice) для сайта.

Справиться 2 или 3 человек. Один не вывезет по срокам.

Вся разработка на :

C# + ASP.NET MVC + MS SQL 2005 + T-SQL + Html

Более подробно лишь по заявке.

ASP.NETHTMLSQL
14 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

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