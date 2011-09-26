Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ: 1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка) 2. Подправить верстку 3. Мелкие нюансы 4. Оптимизировать под поисковые системы
Написать админ зону (Backoffice) для сайта
Добрый день!
Написать админ зону (Backoffice) для сайта.
Справиться 2 или 3 человек. Один не вывезет по срокам.
Вся разработка на :
C# + ASP.NET MVC + MS SQL 2005 + T-SQL + Html
Более подробно лишь по заявке.
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