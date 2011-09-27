Есть простой работающий сайт на PHP+MsQL для учета пользователей .Есть дата регисрации и окончание которые отображаются на нем.Нужно сделать сортировку по дате окончания .Заинтересованным предоставлю исходник на доработку.
Сайт для агентства, дизайн уже готов
Обязательно предварительно смотрите:
ТЗ - http://twurl.nl/6sjfr8 документ Microsoft Office Word
Эскиз - http://twurl.nl/5sbdst изображение Jpeg
Дайте четкие ответы:
1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 500$ не предлагать. Не тратьте время.
2. Сроки выполнения (не больше 3 недель)
3. Ваши вопросы по ТЗ. Нет вопросов, значит не серьезно подошли к изучению )
Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью
Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.
Или через сервис этого сайта "сделка без риска"
ПОЖАЛУЙСТА – внимательно посмотрите ТЗ, есть сомнения в чем то спрашивайте сразу.
По ТЗ нужно будет сделать все без исключений, потому если искать компромисс так на старте договоренностей.
Может я не прав, но исполнителей младше 20 лет прошу не беспокоить.
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