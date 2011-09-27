Сайт для агентства, дизайн уже готов

Обязательно предварительно смотрите:

ТЗ - http://twurl.nl/6sjfr8 документ Microsoft Office Word

Эскиз - http://twurl.nl/5sbdst изображение Jpeg

Дайте четкие ответы:

1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 500$ не предлагать. Не тратьте время.

2. Сроки выполнения (не больше 3 недель)

3. Ваши вопросы по ТЗ. Нет вопросов, значит не серьезно подошли к изучению )

Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью

Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.

Или через сервис этого сайта "сделка без риска"

ПОЖАЛУЙСТА – внимательно посмотрите ТЗ, есть сомнения в чем то спрашивайте сразу.

По ТЗ нужно будет сделать все без исключений, потому если искать компромисс так на старте договоренностей.

Может я не прав, но исполнителей младше 20 лет прошу не беспокоить.