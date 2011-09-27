Требуется создание интерактивной flash-карты города Черкесска (население 130 000 человек) с прорисованными домами и зданиями. должны присутствовать:

1) поиск на карте по улицам

2) поиск на карте по названию организации

3) поиск на карте по рубрикам

4) поиск на карте по слову, на пример, "компьютеры", кафе" и т.д.

5) линейка

примерно, чтобы выглядило как на сайтах map.kur.ru, mapsk.ru. Сайт есть, но можно предложить свои варианты.

желательно заявки присылать на [email protected]