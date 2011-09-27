Битрикс + 1С (Работы на стороне Битрикса)

Последняя 1С УТ "умеет" выгружать товары в Битрикс в 2х режимах: "выгружать на сайт" и "выгружать в каталог на диске". В Битриксе есть "штатный" механизм - "Интеграция с 1С", но использовать его можно только если из 1С грузить в режиме "выгружать на сайт".

Задача - заставить механизм "Интеграция с 1С" работать через ftp каталог, т.е. из 1С все будет выгружаться в режиме "выгружать в каталог на диске", а Битрикс должен все оттуда забирать.

Важно! В 1С будет использоваться именно "штатный" механизм выгрузки в каталог на диске через xml, без каких либо изменений, ничего на стороне 1С, а также в выходных файлах (структура файла, вид файла и т.д.) меняться не будет. Поэтому правки нужно внести именно на стороне Битрикса и именно на этапе получения файлов обмена из 1С.