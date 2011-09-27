Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
Натянуть дизайн на движок и добавить парсер
Доброго времени суток.
Надо сделать сайт (интернет магазин), дизайн уже есть, надо натянуть на движок и сделать 2 парсера с сайтов http://glauto.com.ua/ и http://www.fps-catalog.com.ua/ парсеры должны быть написаны так чтоб ими можно было удобно пользоваться.
Более детально объясню исполнителю.
Убедительная просьба отписывать только сюда, цены и сроки выставлять обязательно.
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