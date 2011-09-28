Форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок193 просмотра

Нужно доработать форму обратной связи встроенную в html прикрепив к ней скрипт отправки сообщений.

HTML
14 лет назад
ivserg
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, всем доволен!
Четкое задание, своевременная оплата, доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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