Разработка Flash-галереи

Необходимо сделать динамическую галерею с доп. функционалом. Предварительные макеты во вложении.

Описание:

В большой области будут как слайды листаться картинки. адреса картинок подтягиваются из xml-файла. Названия слайда тоже подтягиваются их xml. Список всех товаров - оттуда же и при нажатии в этом списке на один из пунктов происходит перелистывание сразу на этот пункт.

Маленькая галерейка в нижнем углу работает по тому же принципу. тоже ссылки на картинки подтягиваются из xml. Единственно, думаю, что тут удобнее будет, если навигация и на курсор будет реагировать. Картинка, на которую навели будет увеличиваться.

Текстовы блок справа - это новости, которые будут подтягиваться тоже из xml, их количество не ограничено.

Если что, то у меня есть исходники старой версии флешки, программно принцип работы там во многих моментах остался тот же http://romana-mobil.com.ua/