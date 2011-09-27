Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
Сайт-визитка: сверстать и поставить CMS, жел. ModX
Для сайта-визитки изготовлены psd макеты.
Макет главной страницы сейчас готов (прилагаю), остальные будут сегодня/завтра, прилагаю их блок-схемы + они есть в ТЗ, которое так же прилагаю.
Нужно сверстать макеты и установить сайт на CMS.
Вёрстка нужна кросбраузерная, валидная, симантичная и жел-но с пометками.
Дизайн и блок-схема расположения элементов почти полностью сквозная на всём сайте. Отличия только на странице Фотогалерея – см. прилагаемые блок-схемы.
Так же нужна будет форма обратно связи – блок-схемы прилагаю.
Сайт фиксированной ширины.
Желательная CMS: ModX или жду ваши предложения.
Joomla не предлагать!
Требования к CMS: "лёгкая", можно без БД, с простым редактирование страниц, с минимальным кол-вом ненужны модулей, и самое главное, с возможностью установки фотогалереи, с удобным загрузкой фото с подписями, с возможность объединения фото в альбомы.
Оплата поэтапная, ЯД или WebMoney или QIWI на Ваш выбор.
70% после представления готового сайта у вас на хостинге,
30% после полной проверки.
Отправка образа сайта после 100% оплаты.
Возможно Ваша схема – укажите.
Срок максимум 4-5 дней.
Мгновенную оплату и положительный отзыв гарантирую!
УКАЖИТЕ: стоимость, сроки и CMS.
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