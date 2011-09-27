Сайт-визитка: сверстать и поставить CMS, жел. ModX

Для сайта-визитки изготовлены psd макеты.

Макет главной страницы сейчас готов (прилагаю), остальные будут сегодня/завтра, прилагаю их блок-схемы + они есть в ТЗ, которое так же прилагаю.

Нужно сверстать макеты и установить сайт на CMS.

Вёрстка нужна кросбраузерная, валидная, симантичная и жел-но с пометками.

Дизайн и блок-схема расположения элементов почти полностью сквозная на всём сайте. Отличия только на странице Фотогалерея – см. прилагаемые блок-схемы.

Так же нужна будет форма обратно связи – блок-схемы прилагаю.

Сайт фиксированной ширины.

Желательная CMS: ModX или жду ваши предложения.

Joomla не предлагать!

Требования к CMS: "лёгкая", можно без БД, с простым редактирование страниц, с минимальным кол-вом ненужны модулей, и самое главное, с возможностью установки фотогалереи, с удобным загрузкой фото с подписями, с возможность объединения фото в альбомы.

Оплата поэтапная, ЯД или WebMoney или QIWI на Ваш выбор.

70% после представления готового сайта у вас на хостинге,

30% после полной проверки.

Отправка образа сайта после 100% оплаты.

Возможно Ваша схема – укажите.

Срок максимум 4-5 дней.

Мгновенную оплату и положительный отзыв гарантирую!

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