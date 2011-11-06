Компонент «Загадки» для Joomla

Общая концепция работы компонента

Посетитель, зайдя на сайт, видит в модуле случайную загадку с полем для ввода ответа. Если у него есть желание, то пишет ответ (регистр букв значения не имеет). При правильном или неверном ответе, в том же модуле появляется соответствующее сообщение и показывается следующая случайная загадка.

Данные об правильных ответах заносятся в статистику профиля пользователя CB, с возможностью сортировки в листах пользователей. В случае неверного ответа счёт идёт как (-1) от всего угаданного.

Если профиля нет, то данные не сохраняются.

Так же, помимо модуля допускается просмотр загадок на отдельной странице (без готовых ответов, но с полями для их внесения) с выбираемым, в настройках админ центра, количеством одновременного показа. Переход на страницу как с модуля (ссылка вида «Все загадки»), так и с меню.

Загадки заполняются из админ панели, по принципу: Загадка, ответ

...

P.S.: компонент рассчитывается не только для использования с загадками...