Компонент «Загадки» для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Общая концепция работы компонента

Посетитель, зайдя на сайт, видит в модуле случайную загадку с полем для ввода ответа. Если у него есть желание, то пишет ответ (регистр букв значения не имеет). При правильном или неверном ответе, в том же модуле появляется соответствующее сообщение и показывается следующая случайная загадка.

Данные об правильных ответах заносятся в статистику профиля пользователя CB, с возможностью сортировки в листах пользователей. В случае неверного ответа счёт идёт как (-1) от всего угаданного.

Если профиля нет, то данные не сохраняются.

Так же, помимо модуля допускается просмотр загадок на отдельной странице (без готовых ответов, но с полями для их внесения) с выбираемым, в настройках админ центра, количеством одновременного показа. Переход на страницу как с модуля (ссылка вида «Все загадки»), так и с меню.

Загадки заполняются из админ панели, по принципу: Загадка, ответ

...

P.S.: компонент рассчитывается не только для использования с загадками...

Joomla
14 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$110
7 дней
Великолепно выполненная работа... Уж насколько я "противный" заказчик, но придраться не к чему. На любое моё - "хочу так", в ответ - "сделаем"... Сроки окончания работы обоюдно были изменены в сторону увеличения, что только положительно сказалось на конечном результате... Помимо основного заказа выполнил и, так называемую, весьма мудрёную (2 прошлых исполнителя не справились), "шабашку"... правда голову ломали вдвоём и по пол ночи три дня подряд... Но исполнено было со знанием дела... чётко и культурно. Откровенно говоря, чуть не поругался из-за того что он обращался ко мне исключительно на ВЫ... - Итог... Теперь только этому человеку доверю все свои будущие проекты...

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SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад