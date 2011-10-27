Нужно доделать сайт магазина на osCommerce техзадание http://narod.ru/disk/29672868001/work.doc.html Если наше сотрудничество будет успешно, то еще надо будет сделать изменённую русскую версию и заниматься поддержкой этих сайтов. ...
Закончить проект на instantcms
Нужно внести небольшие правки
только знающих php
Заявки фрилансеров
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