Доработка раздела "Соискателям"

Сайт fine-people.ru

http://fine-people.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

1. Существующие разделы должны не только раскрываться по клику мышкой, но и закрываться при повторном клике;

2. Во время первого клика, каждый раздел должен открываться списком вакансий.

Т.е. каждая вакансия изначально должна быть свернута.

Во время открытия раздела каждая вакансия должна отображаться в свернутом виде (одной строчкой), где будет вписан текст с названием вакансии (например, «Вакансия «Менеджер по продажам»).

В правой части строчки с названием вакансии должна содержаться кнопка, разворачивающая вакансию.

Эта же кнопка должна сворачивать вакансию при повторном клике.

3. Вакансия в развернутом виде:

В верхней части нужно добавить две кнопки:

«Напечатать вакансию» (н-р, иконка принтера)

«Скачать» (н-р, в формате PDF или в MsWord).

Клик по соответствующим кнопкам запускает скачивание или распечатку только информацию о развернутой вакансии.

4. В нижней части должны содержаться кнопки «Нравится» от социальных сетей.