Несколько информационных систем на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки72 просмотра

Необходимо в рамках существующего проекта создать несколько информационных систем (разделов) с функцией поиска (фильтра).

Битрикс – редакция Бизнес.

обязательно наличие телефона и ICQ для контакта. Постоянное нахождение онлайн.

14 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров