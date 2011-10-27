Доработка сервиса партнерских программ

Речь идет про сервис cpa программ (плата за действие).

Существует два типа пользователей сервиса.

Это владельцы партнерских программ и партнеры,которые участвуют в конкретных партнерских программах.

Суть в том, что владелец партнерской программы в настройках указывает действие за которое будет платить деньги. Например, он хочет платить за регистрацию в сервисе. Тогда он рекламирует страницу регистрации и платит за переход пользователя на страницу подтверждения регистрации через e-mail (это страница конверсии).

Изначальным исполнителям было выдано ТЗ (вышлю в личку заинтересовавшим меня программистам), но требования его не были выполнены. Сейчас сервис помимо претензий по юзабилити и оформлению элементарно не считает конверсии (то действие за которое платит владелец партнерской программы).

Пример работающего сервиса по аналогичному принципу (плата не за действие, а за продажу товара) – e-autopay.com/ . Пример конкретной партнерской программы ppcmarketing.e-autopay.co...

...то, что получилось у исполнителей cpapartner.ru/

Требуется разобраться в коде и доделать сам механизм согласно ТЗ и довести его до бета-тестирования на примере одной партнерской программы.

Желательно иметь команду программистов, способных реализовать более сложные проекты. Например сервис контекстной и медийной рекламы.

Обязательно наличие отзывов и портфолио. При отклике указывайте примерную цену и сроки. Окончательная цена и сроки после согласования ТЗ, если Вас выберут исполнителем.