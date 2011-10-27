Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка. Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру ...
Доработка сервиса партнерских программ
Речь идет про сервис cpa программ (плата за действие).
Существует два типа пользователей сервиса.
Это владельцы партнерских программ и партнеры,которые участвуют в конкретных партнерских программах.
Суть в том, что владелец партнерской программы в настройках указывает действие за которое будет платить деньги. Например, он хочет платить за регистрацию в сервисе. Тогда он рекламирует страницу регистрации и платит за переход пользователя на страницу подтверждения регистрации через e-mail (это страница конверсии).
Изначальным исполнителям было выдано ТЗ (вышлю в личку заинтересовавшим меня программистам), но требования его не были выполнены. Сейчас сервис помимо претензий по юзабилити и оформлению элементарно не считает конверсии (то действие за которое платит владелец партнерской программы).
Пример работающего сервиса по аналогичному принципу (плата не за действие, а за продажу товара) – e-autopay.com/ . Пример конкретной партнерской программы ppcmarketing.e-autopay.co...
...то, что получилось у исполнителей cpapartner.ru/
Требуется разобраться в коде и доделать сам механизм согласно ТЗ и довести его до бета-тестирования на примере одной партнерской программы.
Желательно иметь команду программистов, способных реализовать более сложные проекты. Например сервис контекстной и медийной рекламы.
Обязательно наличие отзывов и портфолио. При отклике указывайте примерную цену и сроки. Окончательная цена и сроки после согласования ТЗ, если Вас выберут исполнителем.
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