Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка. Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру ...
Доработка сайта PHP
есть сайт.
он на самописанном движке на пхп.
Все необходимые доступы для работы есть – фтп , админка.
1) У сайта есть категории – люстры, бра и т.д. Когда заходим в определенную категорию (например "бра"), видим товары по всем брендам. Если через админку добавлять текст в раздел "бра", то он добавляется и ко всем брендам. Вот мне нужно, чтобы в этом случае, текст был только когда выбираем "Все бренды.
2) а по каждому конкретному бренду в разрезе "бра" – свой текст, свой тайтл, свой урл (чтобы я мог менять)
3) И свой текст, тайтл, урл, когда выбираем бренд и "Все категории"
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