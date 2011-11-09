Доработка сайта PHP

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  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок189 просмотров

есть сайт.

bascona.ru/

он на самописанном движке на пхп.

Все необходимые доступы для работы есть – фтп , админка.

1) У сайта есть категории – люстры, бра и т.д. Когда заходим в определенную категорию (например "бра"), видим товары по всем брендам. Если через админку добавлять текст в раздел "бра", то он добавляется и ко всем брендам. Вот мне нужно, чтобы в этом случае, текст был только когда выбираем "Все бренды.

2) а по каждому конкретному бренду в разрезе "бра" – свой текст, свой тайтл, свой урл (чтобы я мог менять)

3) И свой текст, тайтл, урл, когда выбираем бренд и "Все категории"

PHP
14 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Очень качественно и оперативно выполил заказ. Большое спасибо.
Т.к. задание было давно и не оставлял отрицательного отзыва, то думаю все было отлично :)

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад