Доработка сайта PHP

есть сайт.

bascona.ru/

он на самописанном движке на пхп.

Все необходимые доступы для работы есть – фтп , админка.

1) У сайта есть категории – люстры, бра и т.д. Когда заходим в определенную категорию (например "бра"), видим товары по всем брендам. Если через админку добавлять текст в раздел "бра", то он добавляется и ко всем брендам. Вот мне нужно, чтобы в этом случае, текст был только когда выбираем "Все бренды.

2) а по каждому конкретному бренду в разрезе "бра" – свой текст, свой тайтл, свой урл (чтобы я мог менять)

3) И свой текст, тайтл, урл, когда выбираем бренд и "Все категории"