Подправить парсер на делфи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок107 просмотров

Изменился адрес сайта, поправил в файле поиска - не работает.

Нужно понять - почему? И исправить.

оплата 10 USD

Delphi
14 лет назад
victoor
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров