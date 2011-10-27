Вертикальный ротатор joomla

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Нужно сделать вертикальный ротатор joomla. Сайт здесь http://somatotropin.ru/ (ротатор справа) . Нужно сделать так чтобы листал по 1 продукту. СРОЧНО.

Joomla
14 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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