Скрипт размещения сообщений в ShoutBox

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Здравствуйте. Нужен скрипт на пхп. Данные формы сообщений работают на ajax, поэтому просьба не имеющих представления о нем не подавать заявки. Задание уже сформировано, база имеется. Заявки будут рассмотрены ближе к вечеру. Сроки выполнения и оплата оговариваются персонально.

AJAXPHP
14 лет назад
viperson888
Сергей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров