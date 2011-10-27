Сайт на Drupal

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Ищу друпаловода (D7) для длинного проекта – лучше человек-оркестр (темизация, модули)

Суть проекта – лицензионная русская версия международного узкоотраслевого СМИ ( по сути русский клон с местной спецификой).

Макеты готовы.

От Вас потребуется в первую неделю 40 часов и не менее 10 часов в неделю в дальнейшем, примерно на полгода.

Требования:

- фрилансер ОНЛИ (не для студий)

- более 5 проектов сложнее блога – пожалуйста пришлите ссылки.

- голосовая связь (скайп или гуглотолк)

- умение работать на почасовой основе в команде (прогноз времени, отчеты, взаимодействие с коллегами)

- ставка до $15

Drupal
14 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров