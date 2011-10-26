Редизайн сайта + перенос на joomla (или др. cms)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок623 просмотра

В общих чертах:

Нужно кардинально изменить дизайн сайта http://antiparazit.info, сделать продающий и красивый дизайн, продумать дизайн главной и внутренних страниц, особенно страниц приборов...

Главные конкуренты:

http://lidomed.com.ua/ (нравиться стиль, минималистический и точный)

http://www.biomedis.ru/

http://lidomedbio.com/ (основной сайт производителя)

С колонками, их расположением, и т.д. можете экспериментировать как хочется. Дизайн дело творческое, главное чтобы было красиво и нравилось пользователям.

Затем всё это дело сверстать и накатить на joomla+virtuemart(5 товаров/приборов)(либо другую цмс, если Вы обоснуете её целесообразность) с переносом тех страниц что уже есть на сайте, исходники всех страниц предоставлю.

Более подробно с кандидатами.

Joomla
14 лет назад
son
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$800
14 дней
Никогда не обращайтесь к этому человеку, срывает все сроки, может пропасть на неделю-две без уведомления. Если оплачиваешь вперёд - делает всё "спустя рукава", потому что оплату уже получил. Очень ненадёжный человек! Не рекомендую.
Не советую работать с данным человеком - было сделано несколько задач бесплатно. Но данный человек не держит своего обещания. После вовсе игнорирует.

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад