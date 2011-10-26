Граббер для Дле

нужно написать граббер

Нужно чтобы граббер сам создал нужные категории

Далее нужно чтобы он "брал" с сайта новые новости раз в два-три часа (на кроне либо чтобы я сам тупо в браузере запустил скрипт и он бы брал ТОЛЬКО НОВЫЕ новости)

теперь по самой новости

картинка заливается на мой сайт и вставляется в доп. поле

название в название

в краткое содержание только первое предложение (первую строчку ) с оригинал сайта

в полное описание тоже самопе

в доп. поле всю новость.