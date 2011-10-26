Подредактировать сайт

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

У меня есть сайт. он на флеше и грузит данные из xml. Времени пока не много вот и ищу человека немножечко помочь)

Работы не много и она не сложная, но всё-таки надо сделать)

Что нужно исправить:

1) На этой странице слева есть скролл, но он почемуто не до конца возвращается после промотки в начальное положение (http://maximo-spb.ru/#/Contact)

2) На этой странице нужно сделать так, чтобы выбранная категория (все коллекции, зима или лето) была написана красным цветом. (http://maximo-spb.ru/#/Collection)

От Вас : Сколько стоить будет и сроки (максимум день)

С Ув. Роман