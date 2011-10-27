Нужна простая CMS

Добрый день!

Нам необходимо решение, которое позволит в ручном режиме управлять товарами на страничке

aromatshop.com.ua/express

Функционал:

- Видеть в админке весь список доступных для размещения товарных позиций,

- Галочкой выбрать какие из 12 позиций будут размещены на странице /express,

- Возможность снять галочку с одних позиций, поставить на другие, нажать "обновить", и чтобы страница обновилась с новыми товарами,

- Возможность менять очередность товаров,

- Возможность легко добавлять/удалять/редактировать записи товара,

- Возможность добавлять или убирать кол-во отображаемых позиций (сейчас их 12),

- Возможность легко подкрутить эту CMS на другие микросайты с идентичной структурой.

Учетная запись товара включает в себя:

- Бренд, Название, Тип продукта, Объем, Цену, Описание товара, Большое фото, Малое фото.

Рассматриваем варианты адаптации платного или бесплатного готового популярного CMS, самописный фирменный CMS или написать код под наш проект.

Срок: очень желательно успеть до понедельника (крайний срок понедельник вечер все должно уже быть наполнено и оттестировано).

Предложите ваши условия и сумму.