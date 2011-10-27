Нужен програмист для создания приложения в социальной сети ВК. Приложение будет выгледить в виде чата(Подробности в icq 628147404)
Нужна простая CMS
Добрый день!
Нам необходимо решение, которое позволит в ручном режиме управлять товарами на страничке
Функционал:
- Видеть в админке весь список доступных для размещения товарных позиций,
- Галочкой выбрать какие из 12 позиций будут размещены на странице /express,
- Возможность снять галочку с одних позиций, поставить на другие, нажать "обновить", и чтобы страница обновилась с новыми товарами,
- Возможность менять очередность товаров,
- Возможность легко добавлять/удалять/редактировать записи товара,
- Возможность добавлять или убирать кол-во отображаемых позиций (сейчас их 12),
- Возможность легко подкрутить эту CMS на другие микросайты с идентичной структурой.
Учетная запись товара включает в себя:
- Бренд, Название, Тип продукта, Объем, Цену, Описание товара, Большое фото, Малое фото.
Рассматриваем варианты адаптации платного или бесплатного готового популярного CMS, самописный фирменный CMS или написать код под наш проект.
Срок: очень желательно успеть до понедельника (крайний срок понедельник вечер все должно уже быть наполнено и оттестировано).
Предложите ваши условия и сумму.
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