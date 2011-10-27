Сменить дизайн сайта (PERL)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок161 просмотр

Нужно сменить дизайн сайта.

Сайт написан на Perl. Есть front page HTML шаблон, все остальное PSDs/PDFs.

Возможно потребуется править код сайта.

HTML
14 лет назад
vrert
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров