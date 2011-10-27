Создание приложения в ВК

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужен програмист для создания приложения в социальной сети ВК. Приложение будет выгледить в виде чата(Подробности в icq 628147404)

14 лет назад
GeGsyzZ
Никита 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров