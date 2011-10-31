Разспознавание текста на изображении

Требуется распознавать картинки с номерами телефонов на изображениях с avito.ru

Легкость процесса:

- изображения одинакового размера

- букв нет, только цифры и тире

- одинаковое количество цифр

- читабельность изображений очень высокая

- одинаковый шрифт (к сожалению, есть вероятность изменений)

Сервисы антикапча, антигейт и им подобные не предлагать!

Скорость распознавания требуется не ниже 1 шт в минуту :)

Результат должен подключаться к php скрипту (exec возможно)

работа под nix

оплата WMR после приёма работы на моём сервере, другое не рассматриваю