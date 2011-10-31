Добрый день! Нам необходимо решение, которое позволит в ручном режиме управлять товарами на страничке aromatshop.com.ua/express Функционал: - Видеть в админке весь список доступных для размещения товарных позиций, - ...
Разспознавание текста на изображении
Требуется распознавать картинки с номерами телефонов на изображениях с avito.ru
Легкость процесса:
- изображения одинакового размера
- букв нет, только цифры и тире
- одинаковое количество цифр
- читабельность изображений очень высокая
- одинаковый шрифт (к сожалению, есть вероятность изменений)
Сервисы антикапча, антигейт и им подобные не предлагать!
Скорость распознавания требуется не ниже 1 шт в минуту :)
Результат должен подключаться к php скрипту (exec возможно)
работа под nix
оплата WMR после приёма работы на моём сервере, другое не рассматриваю
Выбранный исполнитель
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