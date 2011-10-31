Разспознавание текста на изображении

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок277 просмотров

Требуется распознавать картинки с номерами телефонов на изображениях с avito.ru

Легкость процесса:

- изображения одинакового размера

- букв нет, только цифры и тире

- одинаковое количество цифр

- читабельность изображений очень высокая

- одинаковый шрифт (к сожалению, есть вероятность изменений)

Сервисы антикапча, антигейт и им подобные не предлагать!

Скорость распознавания требуется не ниже 1 шт в минуту :)

Результат должен подключаться к php скрипту (exec возможно)

работа под nix

оплата WMR после приёма работы на моём сервере, другое не рассматриваю

PHP
14 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Сделано качественно и в срок. Дмитрий всё время на связи, реагирует быстро. Претензий нет. С благодарностью!
Было предоставлено четкое и понятное задание, а после проверки результата - моментально оплачено. Спасибо!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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