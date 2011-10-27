Разработка на Yii Framework

Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией.

Разработка в команде.

Краткое описание сути проекта здесь:

https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1

Схема работы:

1. Подготовка

а) Выдаются необходимые для работы средства:

- На выбор: 1) инструкция по установке проекта либо 2) виртуальный образ с системы с настроенной рабочей средой eclipse.

б) Выдается руководство по проекту.

в) Дается 1 день на освоение.

2. Выполнение работ

а) Выдается спецификация страницы.

б) Выдается ориентировочная дата сдачи страницы (может корректироваться в процессе разработки).в) В процессе работы разработчик тесно сотрудничает с другими разработчиками проекта.

в) По окончании работы – приемка страницы

Оплата 10$/час, за выполнение каждой задачи (рассчитывается в часах).

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