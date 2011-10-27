Доработка сайта на 1С bitrix

Здравствуйте! Необходим web программист для работы над сайтов на движке 1c bitrix: Бизнес

Необходимо добавление и настройка функций движка. Небольшая доработка web-дизайна, верстка и програмирование сайта. Разработка CRM к сайту.

Работаю только с прямыми исполнителями, посредникам свои услуги не предлагать. Так же же прошу не предлагать свои услуги людям, которые находятся в сервисе менее 1 года.

ТЗ скину напрямую исполнительную