Создание/перенос сайта с ucoz на DLE или WP

Господа,

имеется сайт на ucoz с оптимизированным дизайном DLE.

Сейчас возникла необходимость грамотно оформить имеющийся сайт или "перенести" его на DLE или WP

_nk-style.ucoz.ru

Собственно, дизайн был скопирован с шаблона под DLE (7ой версии, если не ошибаюсь)

Требуется:

Грамотно оформить имеющийся сайт на ucoz или перенести сайт на DLE или WP (если будет так удобнее)

Сделать несколько поправок в дизайне (поставить наш логотип, подправить меню и странички)

Заполнить нашим контентом

Условия:

Сроки для переноса сайта или оптимизации нынешнего до 30.10.11

Сроки по загрузки контента демократичны и возможно потребуется ещё ваше время за доп.плату

Оплата на WebMoney в размере от ~35$ до 50$

Связь со мной:

icq: 375333806

skype: fucking_system

mail: [email protected]