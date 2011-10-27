Flash-плеер

Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка. Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру ...