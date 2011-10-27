Flash-плеер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо создание простого Flash-плеера для стриминга (сервер Red5).

Срочно!

skyp: trafflow

14 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров