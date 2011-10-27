Разработать flash-игру

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки227 просмотров

Нужно разработать flash-игру

Примеры и структуру обсуждим при переписке

Скайп: aleksandr82581

ICQ: 589731158

[email protected]

(здесь заявки можно не оставлять, оплата по факту)

14 лет назад
udal76
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров