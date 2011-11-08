Дано: магазин. Движок webAsyst.

Задача: Наполнить магазин товарами.

Реализация задачи:

Движок позволяет импортировать товары посредством файла CSV определённой структуры. В файле - поля с ID товара, описание, краткое описание, цена, имена файлов картинок и т.д. - полей много. Подробное описание структуры файла тут: http://www.webasyst.ru/support/shop/manual.html#import-kataloga-tovarov-iz-csv Не обязательно чтобы заполнялись все. Только основные - достаточно.

Требуется:

1. Найти источник для парсинга (магазин, с большой базой товаров, с разными категориями)

2. Написать парсер, который будет парсить товары из этого магазина из заданной нами категории и формировать CSV файл нужного нам формата. Картинки тоже сохранять.

3. Сделать это для любого источника из буржнета (кодировка юникод) и для любого большого источника в рунете (кодировка винд.1251)

Товары - могут быть ЛЮБЫЕ, главное чтоб их было много и были разные категории, чтобы можно было из одного источника брать категорию например "Холодильники", отдельно "Детское питание", отдельно "Косметика" или любые другие и получать файл для импорта в магаз и картинки. Картинки должны быть без "вотермарка", или чтобы лого магазина на картинке легко закрывалось нужным нам лого (это буду делать вручную, сам).

Повторюсь - нужно два таких источника, под рунет и под буржнет.

Какие? На ваш выбор.

Стучим в аську мне. Обсуждаем. Предлагаем. Оставляем заявку. Будем делать.