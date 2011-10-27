Внедрение постраничной навигации для kohana

Нужно внедрить постраничную навигацию.

Фраймворк kohana 3.2, также используется шаблонизатор smarty.

- Класс должен быть легко интуитивно внедряем и взаимодействовать с данными получаемыми/передаваемыми по средствам ORM.

- Постраничная навигация должна быть с классической нумерацией страниц и с "подгружаемыми" записями - аналог вконтакте.

- Библиотека js - jquery.

От вас требуется написать класс, пример, модуль, или что любо другое. Реализация в качестве чего либо не важна, главное съедобный код.

Прошу отозваться ответственных людей, у которых есть опыт работы с данным ФВ. Набирающихся опыта прошу не беспокоить.