Внедрение постраничной навигации для kohana

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка74 просмотра

Нужно внедрить постраничную навигацию.

Фраймворк kohana 3.2, также используется шаблонизатор smarty.

- Класс должен быть легко интуитивно внедряем и взаимодействовать с данными получаемыми/передаваемыми по средствам ORM.

- Постраничная навигация должна быть с классической нумерацией страниц и с "подгружаемыми" записями - аналог вконтакте.

- Библиотека js - jquery.

От вас требуется написать класс, пример, модуль, или что любо другое. Реализация в качестве чего либо не важна, главное съедобный код.

Прошу отозваться ответственных людей, у которых есть опыт работы с данным ФВ. Набирающихся опыта прошу не беспокоить.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
Code9
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров