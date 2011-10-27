Разработать JavaScript компонент для отображения набора двухмерных сигналов (подробности в ТЗ - https://github.com/tncor/e-graph/wiki/spec). Срок на выполнение - 2 - 3 недели с момента одобрения кандидата. Правила работы, а так же требования к ...
Внедрение постраничной навигации для kohana
Нужно внедрить постраничную навигацию.
Фраймворк kohana 3.2, также используется шаблонизатор smarty.
- Класс должен быть легко интуитивно внедряем и взаимодействовать с данными получаемыми/передаваемыми по средствам ORM.
- Постраничная навигация должна быть с классической нумерацией страниц и с "подгружаемыми" записями - аналог вконтакте.
- Библиотека js - jquery.
От вас требуется написать класс, пример, модуль, или что любо другое. Реализация в качестве чего либо не важна, главное съедобный код.
Прошу отозваться ответственных людей, у которых есть опыт работы с данным ФВ. Набирающихся опыта прошу не беспокоить.
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