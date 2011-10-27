Создать плагин споллер для wordpress

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Закрытнет заявок173 просмотра

Создать плагин для сайта iFaqs.ru на WordPress. В таком виде http://cl.ly/BJ4O или же я сам в фотошопе нарисовал как это вижу http://cl.ly/BDSO

WordPress
14 лет назад
evgeniyu
Евгений 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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