Найти ошибки в скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Требуется найти ошибки в работе скрипта. скрипт работаетс базой MySQL нужен человек для помощи в поисках ошибок. Жду предложений либо сюда либо в асю 870962

MySQL
14 лет назад
Scandal
Антон 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров