Всем доброго времени суток. Надо установить галерею на дле и сверстать несколько страниц. 200у.е. - перевод с кодом протекции на кошелек вебмани, при быстром сроке бонус 100у.е.
Разработка флеш-сайта
Требуется разработать минималистичный веб-сайт и логотип компании
По части дизайна требуется что-то вроде: http://work.jesperbentzen.com/#1339129/ANOVA
На сайте должны быть:
- главная страница с новостями
- страница с проектами (текущие игры и будущие игры)
- страничка с контактами
- возможно еще какая то страница
По части логотипа требуется что-то подобное приатаченным картинкам, название компании для к-й делается логотип и сайт - "ION6 Studios"
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