Разработка флеш-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок119 просмотров

Требуется разработать минималистичный веб-сайт и логотип компании

По части дизайна требуется что-то вроде: http://work.jesperbentzen.com/#1339129/ANOVA

На сайте должны быть:

- главная страница с новостями

- страница с проектами (текущие игры и будущие игры)

- страничка с контактами

- возможно еще какая то страница

По части логотипа требуется что-то подобное приатаченным картинкам, название компании для к-й делается логотип и сайт - "ION6 Studios"

14 лет назад
josephine
Galina Kuzminova 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров