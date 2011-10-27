Написать модуль управления оффлайн механизмом

Есть такая задача: необходимо написать:

Веб модуль-для встраивания в сайт и трансляции видео на сайт с 1 камеры, который будет позволять залогинившемуся юзеру- управлять оффлайн устройством

Для оффлайн части можно взять решение вот отсюда: http://cxem.net/uprav/uprav14.php

Проект некоммерческий, делается просто для себя лично - поэтому цена играет большую роль! Рассмотрю любые предложения!