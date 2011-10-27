Написать модуль управления оффлайн механизмом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть такая задача: необходимо написать:

Веб модуль-для встраивания в сайт и трансляции видео на сайт с 1 камеры, который будет позволять залогинившемуся юзеру- управлять оффлайн устройством

Для оффлайн части можно взять решение вот отсюда: http://cxem.net/uprav/uprav14.php

Проект некоммерческий, делается просто для себя лично - поэтому цена играет большую роль! Рассмотрю любые предложения!

PHP
14 лет назад
DANSEA
Айдар 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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