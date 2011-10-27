Доработка сайта на osCommerce и поддержка

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужно доделать сайт магазина на osCommerce

техзадание

http://narod.ru/disk/29672868001/work.doc.html

Если наше сотрудничество будет успешно, то еще надо будет сделать изменённую русскую версию и заниматься поддержкой этих сайтов.

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14 лет назад
denbog
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
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11 отзывов(-4)
14 лет назад
$350
10 дней

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад