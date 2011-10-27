Нужно доделать сайт магазина на osCommerce техзадание http://narod.ru/disk/29672868001/work.doc.html Если наше сотрудничество будет успешно, то еще надо будет сделать изменённую русскую версию и заниматься поддержкой этих сайтов. ...
Сделать сайт по домашнему персоналу.
Здравствуйте! Нужно сделать сайт примерно как эти:
pomogatel.ru платно для работодателей
Проект делал другой специалист на джумле, но не смог сдать (попал в больницу)
> Идея сайта
> Узкопрофильный сайт, посвященный поиску работы и работников, тема -персонал
> для дома.
> >
> Что должно быть в сайте:
> Личный кабинет (для работодателей и соискателей)
> Функция поиска (краткого и расширенного)
> Возможность добавлять неограниченное количество вакансий и резюме
> (самостоятельно пользователями) после модерации.
> Функция быстрой вакансии и резюме (без регистрации)
> Возможность добавлять фото в резюме
> Раздел для публикаций/советов по темe и т.д.
> Электронные платежи
Макет дизайна есть в PSD прошу указать сроки , сумму
Заявки фрилансеров
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