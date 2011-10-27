Сделать сайт по домашнему персоналу.

Здравствуйте! Нужно сделать сайт примерно как эти:

pomogatel.ru платно для работодателей

Проект делал другой специалист на джумле, но не смог сдать (попал в больницу)

> Идея сайта

> Узкопрофильный сайт, посвященный поиску работы и работников, тема -персонал

> для дома.

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> Что должно быть в сайте:

> Личный кабинет (для работодателей и соискателей)

> Функция поиска (краткого и расширенного)

> Возможность добавлять неограниченное количество вакансий и резюме

> (самостоятельно пользователями) после модерации.

> Функция быстрой вакансии и резюме (без регистрации)

> Возможность добавлять фото в резюме

> Раздел для публикаций/советов по темe и т.д.

> Электронные платежи

Макет дизайна есть в PSD прошу указать сроки , сумму