Доработка сайтов на Joomla

Нужен программист с навыками верстки специализирующийся на Joomla легко разбирающийся в коде.

Есть сайты требующие внимания и постоянного обслуживания и улучшения по конкретным тз. Вобщем то работа получится постоянная хоть и сдельная.

Необходимые навыки:

Валидная кроссбраузерная верстка.

Знание технологий AJAX

Опыт создания собственных модулей Joomla \ Доработка существующих и исправление ошибок

Умение разбираться в чужом коде

А так же очень важно: Порядочность (обещал-сделай) и быть на связи.

Оплата по WebMoney. Возможна оплата по частям (я против предоплат в принципе, так как меня обманывали)

Часть тз по одному из сайтов:

- Перенести ядро virtuemart с другого сайта. Так как на нем все уже настроено.

- Сделать чтобы список услуг в категории товаров интернет магазина сворачивались бы под hide и при клике разворачивались\разворачивалась (шаблон нарисован) Сделать чтобы при переходе в интернет магазин человек видел бы категорию развернутой. При клике по другим категориям развернутая категория не сворачивается.

- Сверстать 9 страниц (Datsogallery и Virtuemart)