Поправить скрипт, Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок114 просмотров

Разыскивается человек, который сможет поправить скрипт (или несколько) из админки Joomla

Чтобы без последствий, т.к. дадим доступ к хосту

Joomla
14 лет назад
madcow
Мадков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров